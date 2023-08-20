نائب وزير السياحة والآثار تشارك فى افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان

كتب محمد أسعد

شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان، والذى تمتلكه أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية.

وألقت نائب الوزير كلمة أكدت خلالها على ما تقدمه مصر من فرص كبيرة للاستثمار وخاصة في مجال السياحة، كما دعت شركاء المهنة الأجانب لمواصلة العمل مع شركائهم المصريين في تقديم خدمات مميزة للسائحين.

وأوضحت في كلمتها أن هذا الفندق العائم يعزز إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى زيادة السياحة الوافدة لمصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 حيث يساهم في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، كما يمثل إضافة لمنتج السياحة الثقافية والذي يعتبر من المنتجات السياحية الرئيسية في مصر باعتباره نشاطاً سياحياً مميزاً وتنافسياً للمقصد المصري يجذب شريحة كبيرة من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.

كما ألقت الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في السياحة المصرية هذا العام، والتي تمثلت في زيادة عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه، تحدث Torstein Hagen الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم عن المقصد السياحي المصرى، وما يتميز به من منتجات وأنماط سياحية لاسيما في مجال السياحة الثقافية، مؤكدًا على رغبة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بالمقصد السياحي المصري بحوالي ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث أن الشركة تعتزم تشغيل فندقين جديدين العام القادم.

وخلال مراسم افتتاح الفندق العائم، قامت نائب الوزير بمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات مع الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم لزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة بالمقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن هذا الفندق العائم يعد الفندق الرابع للشركة المالكة والثانى على التوالي للعمل في رحلات السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان بطاقة فندقية 41 كابينة وتقوم بتقديم خدمات متميزة لنزلائها حيث حصلت الشركة على المركز الأول في الرحلات البحرية على مستوى العالم نظراً لجودة مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها.