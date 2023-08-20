مقتل 11 عاملا فى هجوم مسلح شمال غربى باكستان

وكالات

قال أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، اليوم الأحد، على منصة "إكس" المعروفة سابقا بـ"تويتر" إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غربي باكستان.

وحسب موقع العربية، قال رئيس الوزراء الباكستاني: "ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غربي البلاد".

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي: "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء... انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.