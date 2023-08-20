اليوم السابع
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مقتل مواطن في مشاجرة بالسويس وضبط الجناة

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:24 م
مقتل مواطن في مشاجرة بالسويس وضبط الجناة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالسويس فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة أمام أحد المتاجر بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابان.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 عمال بأحد المقاهى – مقيمين بمحافظة الإسكندرية "توفى أحدهم إثر إصابته بجرح قطعى ، وأصيب آخران بجروح وكدمات وسحجات متفرقة") ، طرف ثان (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة السويس ، و3 عمال بذات المحل) بسبب خلاف حول الشراء داخل المحل تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم ، وقام عامل من الطرف الثانى بالتعدى على أحد أفراد الطرف الأول بـ "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته .

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة والآداة المستخدمة ، بمواجهتهم تبادلوا الإتهامات لذات السبب كما أقر العامل المذكور بإستخدام الأداة المضبوطة.

 

 


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