مصرف سوريا المركزى يعتمد سعرا جديدا لليرة مقابل الدولار واليورو

كتب محمد جمال

حدد مصرف سوريا المركزى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ10900 ليرة، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزى تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11850.48 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزى بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

جدير بالذكر أنه وقبل اندلاع الأزمة فى 2011، كان سعر الليرة السورية 47 مقابل الدولار.

وأصدر الرئيس السورى بشار الأسد الثلاثاء الماضى مرسوما بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكافة العاملين فى الدولة من مدنيين وعسكريين.