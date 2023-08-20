اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء سقوط حافلة بهاوية فى بيرو

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:56 ص
مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء سقوط حافلة بهاوية فى بيرو سقوط حافلة - صورة أرشيفية
وكالات

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قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب نحو 5 آخرين بجروح خطيرة، في البيرو جراء سقوط حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وحسب موقع سكاى نيوز وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو 50 راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما، والحافلة سقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.

وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا و5 إصابات خطرة، وحضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال ونقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.

 يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في البيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.


بيرو

سقوط حافلة

جبال الأنديز

مدينة فيلكاشوامان

منطقة هوانكافيليكا



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