اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بالشرقية

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:53 م
مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى طفل مصرعه فيما أصيب آخر، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بطريق" البلاشون- السعديين"  نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السعديين.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل  بطريق " البلاشون- السعديين"  انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع " محمد ع م" 11 سنة إثر إصابته بنزيف المخ، وإصابة " عمرو م ع" 12 سنة بسحجات وكدمات.
 
وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السعديين المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية
 
 
 
 
 
 
 
 

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