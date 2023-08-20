مصرع سيدة صدمها قطار فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت سيدة مصرعها؛ إثر تعرضها ل حادث قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول " فايزة م ح" 53 سنة، مقيمة نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياته إثر تعرضها لحادث قطار بالقرب من مزلقان أنشاص الرمل نطاق مركز بلبيس، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.