مسح ميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية في قرى الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن انطلاق فعاليات المسح الميدانى بفحص نسبة 10%، من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية والتى تستمر فى الفترة من 2023/8/20 إلى 2023/11/20، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى.

ويتم المسح بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة، وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025، وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.