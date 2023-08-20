اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:58 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، والتنقل بحرية في باحاته.


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فلسطين

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