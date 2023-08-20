مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستعرض نتائج توعية طلاب المدارس ضد المخدرات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن اليوم تتويج لإعلان نتائج أقوى برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس ضد المخدرات، فى 6 آلاف مدرسة، موضحا أنه ممتن بسبب تناول أزمة المخدرات هذه الفترة دون أي خجل، بالإضافة إلى عرض النتائج بشكل شفافية، لكي نستطيع التعرف إلى أين وصلنا في هذه القضية.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن الدكتور رضا حجازي، وضع هذه القضية وهي توعية وحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، ضمن أولويات اهتماماته منذ تولية الوزارة، مضيفا أن هذا البرنامج هو أكبر برنامج وقائي تم في المدارس واستهدف 6 آلاف مدرسة في الابتدائي والإعدادي، في 27 محافظة، خلال شهرى فبراير ومارس، قائلا: "وضعنا يدينا علي أهم الرسائل التي نريد أن نوصلها للطلاب، في مواد إعلامية على أعلى مستوى، وكانت المرحلة الأصعب هي تدريب المتطوعين".

وأوضح، أن هذا البرنامج كان يحتاج إلي تدريب أكثر عمقا، وتم البدء بسلسلة معسكرات بمساعدة وزير التضامن الاجتماعي، فيما تم إعلان تدريب 2000 شاب لتوعية طلاب المدارس، نجح منهم 1200 متطوع.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022/2023 بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويتم إعلان نتائج البرنامج اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.