محافظ المنوفية يستمع لشكاوى عدد من الأسر ويقرر صرف بونات مواد غذائية مجانية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الأسر الأولى بالرعاية من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، وفى لفتة إنسانية قرر المحافظ صرف بونات مواد غذائية مجانية للمواطنين، ومنحهم لحوم ومواد غذائية، وذلك فى إطار دعمه الدائم للأسر الاولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر.

كما وجه محافظ المنوفية، بحصر شكواهم والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختصة، مشيرا إلى أننا نسعى دائما لتلبية مطالب أهالينا فى المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.