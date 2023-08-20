اليوم السابع
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محافظ القاهرة: مركز الحِرف اليدوية بالفسطاط يضم الأرشيف القومى للتراث الثقافى

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:26 م
محافظ القاهرة: مركز الحِرف اليدوية بالفسطاط يضم الأرشيف القومى للتراث الثقافى افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن بيت التراث الذى تم افتتاحه فى مركز الحِرف اليدوية فى منطقة الفسطاط، يضمّ محتويات الأرشيف القومى المصرى للتراث الثقافى غير المادى حيث كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية التراث الغير مادى باليونسكو منذ 20 عاما كما قامت بتسجيل عدة عناصر من التراث غير المادى منها الخط العربى، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوى، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادى فى نهاية العام الماضى هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر.

 

وأضاف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الاهتمام بالتراث الثقافى غير المادى يحظى باهتمام كبير فى محافظة القاهرة من أجل الحفاظ عليه مع التركيز على المشاركة المجتمعية فى كافة عناصره تحقيقًا للاستدامة.

 

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى.

 

شارك فى الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ود. نوريا سانز المدير الاقليمى لمكتب اليونسكو، ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث.

 

تضمنت الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية والخط العربى والنسيج اليدوى والفخار والخزف وغيرها من الحرف التراثية بالاضافة إلى عرض للتراث الحى كصناعة الحرف التراثية، كما تم تقديم مأكولات شعبية مصنعة على عربات المأكولات التراثية.

 

 
 
 
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (2)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

 

افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (5)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (6)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط

افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (7)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط

 
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (9)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (9)

 
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (11)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (12)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (13)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

 
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط (15)
افتتاح بيت التراث المصرى بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط 

 


محافظ القاهرة

الثقافة

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الفسطاط

اليونسكو

القاهرة

صون التراث الثقافي غير المادي



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