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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:16 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
كتبت – مرام محمد

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير وذلك في اطار أعمال التنسيق العام للمنطقة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطه التطوير، بدءا من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

وتفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشى السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقة بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ على عوامل الاستدامه عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن انتظار للدرجات الهوائية بالممشى السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة أن المحافظ لاتدخر جهدا في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور طارق صبحي أستشاري المشروع وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف الكبير
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف الكبير

 

تطوير محيط المتحف المصري الكبير
تطوير محيط المتحف المصري الكبير

 

أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير
أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير

 

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

 

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة

المتحف المصري الكبير

حي الهرم

تطوير محيط المتحف الكبير



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