اليوم السابع
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محافظ أسيوط يلتقى وكيل المالية لمتابعة منظومة ميكنة المرتبات الحكومية

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:55 م
محافظ أسيوط يلتقى وكيل المالية لمتابعة منظومة ميكنة المرتبات الحكومية جانب من اللقاء
أسيوط -هيثم البدرى

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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط، لمتابعة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll"، وتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديرى الحسابات والعاملين بالادارات المالية، والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ.
 
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات، والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة، ومناقشة سبل مواجهة المشكلات التى تواجه العاملين بالمنظومة وتذليل العقبات أمام سير العمل، مؤكدا ضرورة التنسيق مع مندوبى المالية بالمديريات، والوحدات المحلية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والنزاهة، والتنفيذ، والرقابة والحفاظ على المال، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الايرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.
 
واستعرض المحافظ  خلال اللقاء جهود المحافظة فى تطوير منظومة العمل بالادارات الحسابية وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
 

محافظ أسيوط

وكيل وزارة المالية

منظومة المرتبات الحكومية payroll

محافظة أسيوط



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