اليوم السابع
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محافظة الجيزة: غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام تحدث ضوضاء

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:52 م
محافظة الجيزة: غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام تحدث ضوضاء جانب من الحملة
كتبت – مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي علي الطرق العامة لعدم إعاقه الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي، وذلك استجابة لشكاوي عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وإزعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية، كما تم مصادرة المخالفات الخاصه بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي نفس الإطار، رفعت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب 520 حالة إشغال وتعدٍ لمحال ومنشآت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافة المخالفات.

وفي حي إمبابة، تم رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر  والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية على الطريق بمنطقة أرض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات.

غلق 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام
غلق 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

 

غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام
غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

 

غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام تحدث ضوضاء
غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام تحدث ضوضاء

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