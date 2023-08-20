اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وباصات لنقل راغبي العمل..

متطوع بحياة كريمة: الإعداد لملتقى التوظيف بالقليوبية منذ فترة كبيرة

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:10 م
متطوع بحياة كريمة: الإعداد لملتقى التوظيف بالقليوبية منذ فترة كبيرة عطاء خميس
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عطاء خميس مسؤول لجنة المتابعة بمؤسسة حياة كريمة، أن ملتقى التوظيف بالقليوبية والذى تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" بنادى سيتى كلوب بمدينة بنها، يتم الإعداد له منذ فترة كبيرة، من خلال التواصل مع الشركات المشاركة بالملتقى لعرض الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة العمل على إعداد مقر الملتقى وتجهيزه بحيث يكون لائق لاستقبال راغبى التقدم لتلك الوظائف من جميع المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة أو بلا مؤهلات.

وأضاف "عطاء" لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد جزء خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف من خلال توفير وسائل مواصلات لنقل راغبى العمل وجميع المتقدمين من مدن ومراكز المحافظة حتى مقر الملتقى للتسهيل على الشباب المتقدم لتلك الوظائف.

وتابع، أنه يتم استقبال راغبى التقدم للوظائف بمقر الملتقى ببنها حيث تم إعداد مكان للاستقبال ثم يتم منحهم أرقام للدخول والاحتفاظ بها، ثم يتم دخولهم مقر الملتقى بالصالة المغطاة وبعدها يتم مناداة الارقام تباعا، كما يقوم الفريق المتطوع بمساعدتهم للتعرف على الشركات والوظائف المتاحة بها والملائمة لهم وفقا لمؤهلاتهم، وأخيرا يقوم المتقدم بملء استمارة التقدم للوظائف ببياناته الخاصة.


اخبار القليوبية

ملتقى التوظيف بالقليوبية

حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية

اخبار محافظة القليوبية

استاد بنها الرياضي

فرصة حياة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة