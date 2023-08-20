متطوع بحياة كريمة: الإعداد لملتقى التوظيف بالقليوبية منذ فترة كبيرة

القليوبية إبراهيم سالم

قال عطاء خميس مسؤول لجنة المتابعة بمؤسسة حياة كريمة، أن ملتقى التوظيف بالقليوبية والذى تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" بنادى سيتى كلوب بمدينة بنها، يتم الإعداد له منذ فترة كبيرة، من خلال التواصل مع الشركات المشاركة بالملتقى لعرض الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة العمل على إعداد مقر الملتقى وتجهيزه بحيث يكون لائق لاستقبال راغبى التقدم لتلك الوظائف من جميع المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة أو بلا مؤهلات.

وأضاف "عطاء" لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد جزء خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وقادرون باختلاف من خلال توفير وسائل مواصلات لنقل راغبى العمل وجميع المتقدمين من مدن ومراكز المحافظة حتى مقر الملتقى للتسهيل على الشباب المتقدم لتلك الوظائف.

وتابع، أنه يتم استقبال راغبى التقدم للوظائف بمقر الملتقى ببنها حيث تم إعداد مكان للاستقبال ثم يتم منحهم أرقام للدخول والاحتفاظ بها، ثم يتم دخولهم مقر الملتقى بالصالة المغطاة وبعدها يتم مناداة الارقام تباعا، كما يقوم الفريق المتطوع بمساعدتهم للتعرف على الشركات والوظائف المتاحة بها والملائمة لهم وفقا لمؤهلاتهم، وأخيرا يقوم المتقدم بملء استمارة التقدم للوظائف ببياناته الخاصة.