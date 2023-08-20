قائد القوات الخاصة الكورية السابق: لدينا اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا

كتب أحمد عرفة

قال الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن بلاده نجحت كثيرا في ردع العداء من جانب كوريا الشمالية خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بيونج يانج تطور قدراتها العسكرية وتعزز علاقاتها مع روسيا والصين، ومازال هناك الكثير من الخيارات لتعزيز قدراتنا الدفاعية.

ولفت إلى أن اجتماع أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بعيد كل البعد عن أن يكون "ناتو آسيوي جديد"، لكن الأمر لآن يفرض الحاجة إلى تعاون الدول الثلاث من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في منطقة الأندوباسفيك.

وأوضح أن كوريا الشمالية كانت دائما قلقة بشأن التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية وحلفائها، وسترى هذه التدريبات تهديدا لأمنها، فكوريا الجنوبية تسعى دائما لتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما كوريا الشمالية تسعى دائما لتطوير قدراتها الصاروخية.

وشدد على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لديهما روابط قوية في المجال العسكري والدفاعي، ولكن هذا لم يعد كافيا مع ظهور التحديات الجديدة التي نواجهها، فهناك معاهدة دفاع مشترك، وهناك آلاف من الجنود الأمريكيين على أرض الجزيرة الكورية، وإذا تعرضت سول لهجوم فلن تقدم أمريكا الدعم المالي فقط كما يحدث مع أوكرانيا، بل ستتدخل عسكريا.