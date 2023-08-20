فوائد صحية مذهلة للجوافة.. هتبعدك عن الإصابة بالسرطان

كتبت إيناس البنا

تُعزى خاصية تعزيز المناعة في الجوافة إلى المخزن الغني بفيتامين سي الذي توفره، فيتامين سي هو مضاد طبيعي للهستامين يساعد في السيطرة على حساسية الجهاز التنفسي عن طريق خفض مستويات الجزيئات التي تسمى الهيستامين التي يتم إطلاقها أثناء عملية الالتهاب.

فوائد الجوافة

جيد للدماغ

وفقًا لموقع "healthsite"، يمكن العثور على جميع الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة الدماغ في الجوافة. يحتوي على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 الذي يحسن الدورة الدموية في الدماغ ويريح الأعصاب.

يعزز مستويات الهرمونات الخاصة

تحتوي الجوافة على النحاس، وهو معدن مهم لازم لإنتاج وامتصاص الهرمونات، يساعد الغدة الدرقية على العمل على النحو الأمثل.

يبقيك بعيدًا عن السرطان

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يمنع الضرر المباشر الذي يلحق بالخلايا. بدون التأثير المضاد للأكسدة، فإن الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة المحيطة جيدة بما يكفي للحث على السرطان.

جيد لمرضى السكري

هناك جانبان مهمان للغاية يجعلان الجوافة فاكهة مثالية لمرضى السكر. أولاً ، إنه غني بالألياف وثانيًا ، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا. كلتا الخواص مطلوبة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

يجعل بشرتك صحية

تعمل مضادات الأكسدة في الجوافة على حماية الجلد من ظهور التجاعيد ، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا، الشيخوخة أمر مؤكد في حياة الجميع ، وتناول الجوافة كل يوم يمكن على الأقل إطالة العملية.

يعالج الإمساك

يحدث الإمساك بشكل رئيسي بسبب نقص الألياف في النظام الغذائي. تعمل الألياف كمكنسة تكتسح القولون وتسمح بحركة الأمعاء السهلة. الجوافة هي إحدى الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

جيد للعيون

قد لا تكون الجوافة محملة بفيتامين أ مثل الجزر ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للمغذيات، يمكن أن يساعدك على الأقل في تلبية المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ والحفاظ على عينيك في حالة جيدة. اقرأ أيضًا - تعديلات نمط الحياة التي يجب على المرء اعتمادها لإدارة الأورام الليفية الرحمية

يساعد على نمو الجنين

الجوافة غنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 ، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الجهاز العصبي لدى الطفل. وبالتالي ، يمكن للنساء الحوامل الحصول عليها للمساعدة في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الاضطرابات العصبية.

يريح الأعصاب

تحتوي الجوافة على مخزون غني من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي مهم للحث على استرخاء الأعصاب والعضلات، هذه الخاصية تجعلها جيدة للغاية لمكافحة الإجهاد.