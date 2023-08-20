وكالات

أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة اليوم الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، فقد قالت المديرية في بيان صدر عنها، مساء السبت، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إطلاق نار في بلدة "حوارة" أسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين فور استهدافهما من مسافة الصفر.