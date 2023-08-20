"فتاوى المرأة المسلمة" رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

نُوقشت بمعهد الدراسات الأفروآسيوية العليا بجامعة قناة السويس رسالة ماجستير بعنوان فتاوى المرأة المسلمة في كتاب "الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية"، دراسة تحليلة، للباحثة بقسم قسم دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها و"للناطقين بلغات أخرى" شعبة الدراسات الإسلامية عزة عادل السيد محمود.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من الدكتور صالح عطية صالح مطر، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة قناة السويس، مشرفًا ورئيسًا، والدكتور حسنين السعيد حسنين، أستاذ الدراسات الإسلامية ووكيل معهد الأفروآسيوية للدراسات العليا، مناقشًا وعضوًا، والدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ الفقه العام المساعد جامعة الأزهر، مناقشًا وعضوًا، والدكتورة فاطمة محمد منصور صقر، مدرس الدراسات الإسلامية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، جامعة قناة السويس، مشرفًا وعضوًا.

وتهدف الرسالة إلي التعرف على القضايا الفقهية التي تخص المرأة، والمستجدات الحديثة، بالإضافة إلي التعرف على القضايا الفقهية التي كثر ترددها على النساء، وأهمية كتاب دار الإفتاء المصرية في حل المشكلات الفقهية، وتحليل فتاوى المرأة المسلمة في كتاب الفتاوى تحليلا فقهيا، ودراسة فتاوى المرأة المسلمة في كتاب الفتاوى الإسلامية حسب المذاهب الفقهية، وكشف مظاهر التجديد في الفتاوى الإسلامية المعاصرة، وأثر البيئة في ذلك، واستخراج صورة المرأة المسلمة الحقة في التصور الإسلامي من الفتاوى الإسلامية، والكشف عن علل الأحكام الصادرة التي يرجع إليها المفتي في فتواه.

وتواصلت الرسالة إلي عدة نتائج وتوصيات أهما أن الفتوى في الدين مسؤولية عظيمة لا ينبغي أن يقدم عليها إلا من يستطيع حملها، وأن من أهم شروط الإفتاء هي الإخلاص لله والإحتساب والتقوى وعدم الحرص إليها، وأن التصدر للفتوى ليس مشاعًا لأي أحد، وإنما لمن يملك أدواتها ووسائلها والتي من أهمها سعة العلم ورجاحة العقل والإلمات التام بقواعد اللغة والأصول والقدرة على الترجيح بين الأقوال المختلفة والإجتهاد في إنزال الحكم على الواقع وبما يناسبه في حدود موافقة الشريعة، وقيام دار الإفتاء المصرية بالدور المنوط بها منذ إنشائها وحتى الأن في تقديم الجواب الكافي لمن يسأل عن الدواء الشافي لما يعترضه من مسائل فقهية في كل الجوانب في حياته.



الباحثة عزة عادل



الباحثة عزة عادل



الدكتورة فاطمة صقر



باحثة الماجستير الباحثة عزة عادل



رسالة الماجستير