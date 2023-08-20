غلق طريق الواحات حتى 16 فبراير.. تعرف على المسارات المرورية البديلة

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات بسبب غلق طريق الواحات الصحراوى حتى 16 فبراير المقبل وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة، تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إلى مناطق 6 أكتوبر.

وتتطلب الأعمال غلق كلى لطريق الواحات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما وتتواصل الأعمال على مدار الـ24 وحتى صباح الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

إجراء تحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) وكذا إستحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة ، على النحو التالى :

حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.

حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسى البديل وإستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.