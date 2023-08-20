اليوم السابع
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غرفة القاهرة تُنظم ورش عمل للمجتمع التجارى المُتعامل مع الجمارك الأحد المقبل

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:22 م
غرفة القاهرة تُنظم ورش عمل للمجتمع التجارى المُتعامل مع الجمارك الأحد المقبل أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري عن تنظيم ورش عمل للمتعاملين من المجتمع التجاري مع مصلحة الجمارك المصرية في المجالات المختلفة للعمل الجمركي " تصدير - الاستيراد - التخليص الجمركي ".
 
وقال أيمن عشري إن هذه الورش تتضمن التوضيح والإستفسار عن كل هذه التعاملات، وكذلك توضيح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة، وذلك في إطار المساهمه في دعم آليات الشفافية بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري.
 
ودعا "عشري" منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة إلي ضرورة الإستفادة من هذه الورش المحدد لها الأحد القادم 27 من أغسطس الجاري في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً بقاعة الإجتماعات الكبري بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.
 
وكشف رئيس غرفة القاهرة أن هذه الورش تأتي ضمن سلسلة الورش التي ستُنظمها الغرفة لمنتسبيها في كافة الموضوعات مع الجهات المعنية المختلفة خلال المرحلة القادمة.
 
 

غرفة القاهرة التجارية

الجمارك

التخليص الجمركى



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