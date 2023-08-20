"غازبروم" الروسية تصدر 41.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن متحدث باسم الشركة قوله إن "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي بلغت 41.3 مليون متر مكعب في 20 أغسطس.. وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا".

وأشار إلى أن حجم الضخ بلغ في اليوم السابق 41.4 مليون متر مكعب.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.. وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.

يشار إلى أنه في 10 مايو الماضي، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارا من 11 مايو بسبب قوة قاهرة، حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوجانسك. ونتيجة لذلك، سيتم رفض طلبات النقل ولن يتم قبول الغاز.

لكن شركة الغاز الروسية لم تر أي أسباب لتعليق الضخ بموجب الترتيب السابق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لأي ظروف قاهرة.

وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل من الناحية الفنية تحويل جميع أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك الروسية.