عقوبة قاسية تنتظر تاجرا ضبط بحوزته 1083 قطعة ألعاب نارية بالقطامية.. اعرفها

كتب سليم على

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية ، متخذاً من محل عمله مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية، وعُثر بداخله على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات، عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.