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ضربة أمنية.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:26 م
ضربة أمنية.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11شخص لعدد "6 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات).
 
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
 
 
 

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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