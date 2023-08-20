ضبط 2 طن ملح مجهول المصدر في حملة تموينية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع رنجة بدائرة مركز بسيون، بداخله 21 طن ملح غير صالح للاستخدام مجهول المصدر، يستخدم في تصنيع الرنجة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والاسواق لاحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة تموينية بدائرة مركزي كفر الزيات وبسيون، أسفرت ضبط 2 طن ملح غير صالح للاستخدام مجهول المصدر داخل مصنع رنجة.

وتم تحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 500 علبة سجائر مهربة من الجمارك ومسرطنة.

كما تم تحرير محضر جنحه ضد محطه بنزين بمركز بسيون لعدم تسجيل البيانات في سجل 21 بترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.