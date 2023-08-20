اليوم السابع
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ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات لسيدات بالإسكندرية

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:29 م
ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات لسيدات بالإسكندرية خالد البروى مدير أمن الإسكندرية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك لمزاولة نشاطه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه.
 
 

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