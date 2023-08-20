ضبط سائق نقل لا يحمل رخصا صدم سيارة ملاكي في القاهرة الجديدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة بنى سويف وتبين عدم حمله رخصتى قيادة وتسيير، ووجود عدد من المخالفات المرورية.