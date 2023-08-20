أحمد علوى

أكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن قوات كييف لن تكون قادرة على الدفاع في اتجاه خاركوف، ونتيجة لذلك قد تفقد السيطرة على كوبيانسك في وقت لاحق.

وقال في بث على أثير U.S. Tour of Duty: "حاليا يحقق الجيش الروسي اختراقا فعليا وهو في طريقه نحو كوبيانسك".

وفي الوقت نفسه، أشار ريتر إلى أن نظام كييف كان في هذه الأثناء يزج بآخر ما تبقى له من قوات احتياطية في ساحة المعركة.

ولفت ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية "على وشك الانهيار التام". ولذلك، فإن روسيا سوف تقوم بفرض الشروط التي تراها مناسبة من أجل إنهاء هذا النزاع.

وقبل أسبوع، ذكرت مصادر أوكرانية مسؤولة أن قوات كييف تقوم بإجلاء السكان من مناطق تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف على خلفية تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.

وقبلها بيومين أكد فيتالي غانشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف، تقدم القوات الروسية التي باتت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة كوبيانسك.