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شكرى يبحث مع بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:11 م
شكرى يبحث مع بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا اتصال هاتفى بين الوزير سامح شكري والمبعوث الأممى لدى سوريا
كتب: أحمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من "جير بيدرسون"، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

 

وأكد أبو زيد أن الوزير سامح شكري تناول خلال الاتصال مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية. كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

وأوضح أبو زيد أن "بيدرسون" أعرب من جانبه عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، ومؤكداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.

 

 

 


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