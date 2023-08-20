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شعبة الذهب تبحث إزالة معوقات تصدير المشغولات الذهبية

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:51 ص
شعبة الذهب تبحث إزالة معوقات تصدير المشغولات الذهبية ذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تعقد اليوم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات برئاسة ايهاب واصف، اجتماعًا موسعًا يضم عدد من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.
 
وقال بيان للعشبة، إنه من المقرر أن يضم الاجتماع  ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، ومصلحة الدمغة والموازين، ومصلحة الجمارك.
 
وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يدعم جهود الدولة في خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، وتحقيق حلم 100مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعى المشغولات الذهبية للاتجاه إلى تصدير. 
 
 

شعبة الذهب

الذهب

شعبة الذهب والمجوهرات

صناعة الذهب



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