اليوم السابع
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سرقوا 2 مليون جنيه.. تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:32 م
سرقوا 2 مليون جنيه.. تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  القاهرة الجديدة، تجديد حبس 10 متهمين بسرقة محاسب بشركة مقاولات، بانتحال صفة ضباط شرطة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة.
 

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انتحال صفة

القاهرة الجديدة

التجمع الخامس



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