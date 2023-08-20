اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 08:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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روسيا تطور تقنيات تعزز عمل منظومات الحماية من الدرونات

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:00 ص
روسيا تطور تقنيات تعزز عمل منظومات الحماية من الدرونات طائرة مسيرة - ارشيفية
ا ش ا

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كشفت روسيا عن تقنيات جديدة تساعد على تحسين عمل منظومات الحماية المضادة للطائرات المسيرة.
 
وجاء في تقرير صادر عن شركة "FTK" التي طوّرت التقنيات المذكورة - خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" ، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن منظومة (Panorama-500) التي تم الكشف عنها في المنتدى يمكن من خلالها التحقق من فاعلية عمل أنظمة الحماية المضادة للدرونات، ويمكنها تحديد بعض الامور التي يصعب على العنصر البشري اكتشافها أحيانا".
 
وأضاف أن البرمجيات التي حصلت عليها منظومة (Panorama-500) تمكنها من تحسين آلية عمل منظومات الحماية من الدرونات المستخدمة حاليا في العديد من المنشآت المدنية والعسكرية، وبذلك من الممكن إجراء دراسات متعمقة للبيئة الكهرومغناطيسية حول المنشآت التي تحتاج إلى الحماية من أجل فهم ما إذا كانت أنظمة الحماية والمعدات الإلكترونية المثبتة فيها ستتداخل إشاراتها فيما بينها، كما يمكن الاعتماد على المنظومة الجديدة لدراسة الظروف المناخية التي تؤثر على عمل معدات التشويش اللاسلكي على أنظمة الدرونات.
 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "FTK" إيفان بومينوف "إن منظومة Panorama-500 ستحسن جودة عمل منظومات الحماية من الدرونات، وستزود العميل بمعلومات حول نقاط الضعف المحتملة في منظومات الحماية في منشأته".
 
ويعقد منتدى "الجيش-2023" في منطقة كوبينكا في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، وتشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، وسيتضمن البرنامج العلمي -التجاري المخصص له أكثر من 260 فعالية لمناقشة الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعة الدفاعية، والتعاون العسكري وكذلك في مجال المعدات الحربية.

روسيا

الدرونات الروسية

لحماية المضادة للطائرات المسيرة

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