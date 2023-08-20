اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كينيا يتعهد بالقضاء على العجز الغذائى ويعد بعدم الاقتراض لـ15 عاما قادمة

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:00 م
رئيس كينيا يتعهد بالقضاء على العجز الغذائى ويعد بعدم الاقتراض لـ15 عاما قادمة رئيس كينيا ويليام روتو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس كينيا، ويليام روتو، أن حكومة بلاده تعمل من أجل القضاء على العجز الغذائي الذي يكلف البلاد واردات سنوية تُقدر بنحو نصف تريليون شلن كيني، لافتا إلى أن كينيا في غضون 10 إلى 15 عاما لن تضطر إلى الاقتراض من الخارج.


وتوقع الرئيس الكيني زيادة إنتاج بلاده من محصول الذرة من 44 مليون جوال إلى 61 مليونا ، مشيرا إلى أن إنتاج هذا العام واعد نظرا لأن المزارعين نجحوا في زراعة 200 هكتار هذا العام وهو ما يتجاوز المساحة المزروعة العام الماضي، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.


وأرجع هذه الزيادة إلى وفرة الأمطار ودعم الأسمدة من جانب الدولة الذي يعد جزءا من خطة أكبر لتقليل التعرض للصدمات الخارجية وتأمين الاستفادة من الإمكانات الزراعية في كينيا للوصول إلى وضع مُصدر خالص للغذاء.


وتوقع رئيس كينيا مضاعفة مدخرات البلاد خلال 4 سنوات وقال: "إن ما جرى ادخاره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 350 مليار شلن في السنوات الـ60 الماضية، ولكن بفضل الخطة الجديدة التي اتفقنا عليها وبدأنا تنفيذها في الأشهر الأربعة الماضية، ستتضاعف تلك الأموال ".

 


كينيا

ويليام روتو

الأمن الغذائي

الاقتصاد الكيني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة