رئيس البرلمان الجزائري يزور إيران على رأس وفد رفيع المستوى

وكالات

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي إلى طهران قبل دقائق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

ووفقا ل وكالة مهر للأنباء، انه وصل "إبراهيم بوغالي" رئيس البرلمان الجزائري إلى طهران قبل دقائق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وكان في استقباله رسمياً حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

والهدف من زيارة رئيس مجلس النواب الجزائري التي تستغرق 5 أيام هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع أولوية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وسيلتقي الاثنين و يتحدث مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رؤساء برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا بحضور الاعلاميين.

وتعد زيارة متحف الدفاع المقدس، وزيارة الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، والسفر إلى أصفهان جزءاً من خطط إبراهيم بوغالي خلال إقامته في إيران.