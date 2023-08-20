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قالت مته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، الأحد، إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19 طائرة مقاتلة F-16.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى قاعدة سكريدستروب الجوية بالدنمارك.



وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا 6 مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريباً و5 إضافية خلال العام ذاته.

يذكرأن، وصف الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، قرار هولندا والدنمارك بتسليم طائرات مقاتلة من طراز F16 لبلاده، بالتاريخى معربا عن ترحيبه بالخطوة.