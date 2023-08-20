خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2.3% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية وذلك بعد تحقيق مكاسب على مدار الأسابيع السبع الماضية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت2.3%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 2.33%.

وسجلت أسعار النفط 84.80 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.25 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار عند التسوية الجمعة.

وأفادت هيئة الموانئ النيجيرية بأن صادرات المنتجات غير النفطية شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث قامت نيجيريا بتصدير 3.5 مليون طن من المنتجات غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.

وقال محمد بيلو كوكو، العضو المنتدب لهيئة الموانئ النيجيرية، إن الهيئة تسجل نموا في الصادرات غير النفطية منذ عام 2019، والتي بدأت بـ2.8 مليون طن وزادت خلال عام 2020 إلى 3.8 مليون طن، مشيرًا إلى نمو حجم الصادرات في عام 2021 إلى 3.79 مليون طن.

ولفت إلى تعاون الهيئة مع مختلف الوكالات الحكومية ومنها الجمارك ومجلس وكلاء الشحن النيجيريين ووكالة السلامة البحرية والإدارة البحرية النيجيرية لضمان إنهاء إجراءات الواردات والصادرات من الميناء بشكل أسرع.

وأوضح أنه جرى إنشاء محطات تصدير، تتولى تجميع البضائع واختبارها ووزنها وتعبئتها ثم التوجه مباشرة إلى الموانئ، فيما تُصدر الجمارك أمر تصدير وتتولى إنهاء أي معوقات تظهر.

وأشار إلى أن هيئة الموانئ النيجيرية وضعت أيضًا أطرا زمنية للصادرات؛ لتحسين سرعة نقل الصادرات إلى الميناء.

من جانبه، أكد عزرا ياكوساك، الرئيس التنفيذي لمجلس ترويج الصادرات النيجيري، إن بلاده حققت صادرات غير نفطية قدرها 4.8 مليار دولار في عام 2022، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء مجلس ترويج الصادرات في عام 1976، وتضمنت المنتجات غير النفطية المُصدرة 214 منتجا 39.6% منها منتجات مصنعة وليست في صورة مواد خام.