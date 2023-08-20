اليوم السابع
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حملة مكبرة للقضاء على وصلات المياه غير القانونية بمدينة دمياط الجديدة

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:52 م
حملة مكبرة للقضاء على وصلات المياه غير القانونية بمدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة للقضاء على وصلات المياه الغير قانونية
دمياط- معتز الشربيني

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شنت لجنة الخلسة بجهاز تنمية دمياط الجديدة، بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية وقسم شرطة التعمير بدمياط الجديدة، حملة مكبرة بالمنطقة المركزية، وأسفرت الحملة عن فصل عدد 21 وصلة مياه غير قانونية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية طبقا لمتوسط الاستهلاك والقواعد المنظمة، والتحفط على مواتير المياه وإيقاف التعامل على سيستم الجهاز لحين توفيق الأوضاع.
 
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن باسترداد حق الهيئة، والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة.
 
وتنفيذا للتعليمات المشددة من المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتصدى بكل حزم للتعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة.
 
وأكد رئيس الجهاز، على استمرار أعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لأى تعديات على المرافق العامة، واسترداد حق الدولة.

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