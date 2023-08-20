حفل عشاء السفارة المصرية بالمجر على شرف البابا تواضروس 

كتب: محمد الأحمدى

لبى قداسة البابا تواضروس الثاني دعوة السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، لحضور مأدبة العشاء التي أقامها السفير في منزله على شرف قداسة البابا.

وحضر اللقاء إلى جانب الوفد المرافق لقداسة البابا، السيد شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري وأعضاء السفارة المصرية في بودابست وفد من الجالية المصرية في المجر.

وجاء نص كلمة قداسة البابا "نحن سعداء في هذه الليلة لمقابلة سعادة السفير في دار السكن، وتعبه معنا من قبل أن ناتي. سعداء بتجمع المصريين كأسرة واحدة.. مصر لها صفة خاصة في كل دول العالم حضارة غنية وتاريخ طويل. أشعر دائمًا أن مصر محفوظة في قلب الله. مصر لها تاريخ قوي وارتباط بدولة المجر، وتبادل على المستوى السياسي والتجاري. سعادة السفير مهتم بتوطيد العلاقة مع المجر... سعيد بزيارة المجر خاصة في العيد القومي واهتمام دولة المجر بتاريخها وبحضارتها واحتفالاتها التى تعطي فرح للجميع... زيارة جاءت بدعوة رسمية ولكن هي فرصة لزيارة الكنيسة القبطية في بودابست. توجد ايبارشية قبطية اسمها وسط أوروبا تضم خمس دول من بينها المجر، فيها نيافة الأنبا چيوڤاني وأبونا يوسف خليل، الجالية عدة الآلاف لكن المحبة شيء عظيم هنا بين المصريين في المجر. واختتم كلمته،"أود أن أشكر السفير وكل طاقم السفارة لترتيبهم لهذه الزيارة. اشكر أيضًا كل الذين تعبوا في هذه الزيارة، وأشعر أن من مكاسب الزيارة انه صار بيني و بين الذين تعرفت عليهم علاقة صداقة."

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال المأدبة على أن زيارة قداسة البابا ستبقى في قلوب المجريين، مشددًا على أن مصر والمجر تربطهما صداقة تاريخية، واختتم حديثه بعبارة "تحيا مصر وتحيا المجر".

ومن جانبه عبر السفير المصري عن سعادته بزيارة قداسة البابا واصفًا إياها بالتاريخية، وأشار إلى لقائه بقداسة البابا في المقر البابوي في القاهرة قبل سفره إلى بودابست لتولي منصبه سفيرًا لمصر بالمجر، موجهًا التحية لقداسة البابا والوفد المرافق، متمنيًّا لقداسته زيارة ناجحة وموفقة.

وفي كلمته التي ألقاها، وجه قداسة البابا الشكر للسفير المصري وكل طاقم السفارة الذي بذل مجهودًا كبيرًا في الإعداد لهذه الزيارة وتواجدهم على مدار الساعة من أجل إنجاحها، وقدم الشكر أيضًا على الدعوة الكريمة ةكرم الضيافة.