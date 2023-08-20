حفل تكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية ومسابقة فى اللياقة البدنية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية كبيرة لتكريم 51 طالبا وطالبة من أبناء القرية من المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية، تنفيذاً لمبادرة المركز في دعم وتحفيز المتفوقين من النشء والشباب من أهل القرية وذلك برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة مركز الشباب، لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، موجهاً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، مؤكداً دور مراكز الشباب فى تقديم خدماتها المجتمعية تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية للنشء والشباب.

وقدم حفل تكريم أوائل الطلبة بمركز شباب منية المرشد بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب وحضور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس وتنفيذ فريق عمل مركز الشيخ.

نظمت إدارة شباب فوة، المسابقه الرياضيه في اللياقة البدنية للشباب بمركز شباب عربان، بمشاركة 30 شاب من أعضاء مركز الشباب ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة شملت رياضة الجرى فى المحل و عدو 100م وعدو 200م والانبطاح المائل والضغط دون تحديد وقت، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل رياضى، تثقيفى، ترفيهى ضمن مبادرة وزير الشباب والرياضة " صيف شبابنا" التى أطلقها فى حفل "شباب مصر" بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة تقام داخل مراكز الشباب والأندية فى كل محافظات مصر خلال فترة إجازة الصيف وحتى عودة الدراسة، أقيمت المسابقة الرياضية بمركز شباب عربان، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه وفريق عمل المركز.