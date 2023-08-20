اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 10:27 م
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حبس مالك مخزن بالوايلى حجب 180 ألف علبة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:00 م
حبس مالك مخزن بالوايلى حجب 180 ألف علبة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها سجائر - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس مالك مخزن 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب 180 ألف عبوة سجائر عن المواطنين لرفع سعرها بالوايلى.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة احتكار سلعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة ( مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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