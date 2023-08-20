جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى رحيل محمود عوض عندليب الصحافة

كتب محمد السيد الشاذلى

تنظم جمعية محبى الشيخ إمام للفنون والآداب و الأستاذ الكبير طه عوض، ندوة بعنوان "ماذا تبقى من محمود عوض"، وذلك يوم الخميس القادم الساعة الثامنة مساء بمقر الجمعية.

يأتى ذلك بمناسبة ذكرى رحيل عندليب الصحافة والكاتب الفيلسوف الراحل محمود عوض.

وتمر خلال أيام الذكرى الرابعة عشر لرحيل محمود عوض، فضل محمود عوض الالتحاق بالصحافة بعد تخرجه من كلية الحقوق، وواجه أول اختبار عملى عندما رفض العمل بالنيابة العامة، فما لبث أن أمضى ٨ أعوام من تخرجه عام 1964 حتى أصبح نائبا لرئيس تحرير الأخبار، وهو لم يكمل عامه الثلاثين بعد.

اختار له إحسان عبد القدوس لقب عندليب الصحافة المصرية مراهنا عليه بأن يكون واحداً من أبرز كتاب الستينيات، وظهر ذلك عندما تأخر أنيس منصور عن إرسال مقاله اليومى، الذى ينشر فى الصفحة الأخيرة من "أخبار اليوم"، وقرر عبد القدوس، وهو رئيس تحرير المؤسسة العريقة آنذاك، تكليف هذا الصحفى الشاب بكتابة الصفحة الأخيرة وحده، كان عقابا لمنصور، الذى تسبب تأخره المتكرر فى عدم إرسال الجريدة للمطبعة فى الوقت المحدد، وثقة من إحسان فى الشاب الواعد، فكتب مقالا رائعا عن أم كلثوم أثار حفيظة وغيظ الكثيرين من أقرانه، فصار أنيس منصور يرسل مقاله قبل موعده بـ٣ أيام، وأوكل إليه إحسان كتابة صفحة أسبوعية فى "أخبار اليوم" بعنوان "شخصيات"، يحاور فيها رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن فى مصر، بطريقته الخاصة وبشكل لم يعهدوه من قبل.