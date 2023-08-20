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جامعة الجلالة: لدينا شراكات مع جامعات عالمية وتدريبات مستمرة للكوادر التعليمية

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:16 ص
جامعة الجلالة: لدينا شراكات مع جامعات عالمية وتدريبات مستمرة للكوادر التعليمية جامعة الجلالة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة لها شراكات مع أكبر الجامعات على مستوى العالم وهذا يدل على الثقة فيما يتم تقديمه في جامعة الجلالة من هيكل إداري واساتذة وتعليم طلابي، مفيدا بأن الطلاب خير من يعبر عن الدراسة في الجامعة.
 
وأضاف الدكتور محمد الشناوي، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن لديهم طموح مستمر لتحسين الدراسة في الجامعة وخطط مستقبلة وعوائق يحاولون التغلب عليها، مؤكدا أن لديهم أهداف مستمرة يريدون الوصول له وأجيال جديدة لهم طريقة تفكير مع تطور التكنولوجيا وتدريب مستمرة للكوادر التعليمية.
 
وأوضح الدكتور محمد الشناوي، أن اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أمر مهم للغاية وهناك تقييم لكل دكتور في الجامعة، قائلا: "كل المنظومة في جامعة الجلالة مرتبطة بالتقييم وتوضع خطة كل سنة والجميع تحت التقييم"، كما أكد على أهمية دعم الدولة وما يقدمه المجتمع المدني.
 

جامعة الجلالة

يوسف الحسيني

رئيس جامعة الجلالة

طلاب جامعة الجلالة

برنامج التاسعة



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