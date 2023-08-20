اليوم السابع
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توجيهات رئاسية بتطوير التعليم ودعم الكوادر البشرية من المعلمين.. إنفوجراف

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:19 م
توجيهات رئاسية بتطوير التعليم ودعم الكوادر البشرية من المعلمين.. إنفوجراف انفوجراف توجيهات الرئيس السيسي

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع.

اجتمع الرئيس السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

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الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم فى مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين.

اطلع الرئيس على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب.

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كما اطلع الرئيس على برامج تدريبهم ورفع قدراتهم، وتأهيل مديرى المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية.

الرئيس وجه بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة.


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