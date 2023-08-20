تقسيم الريسة الجديد.. أرض تم تخصيصها للأهالى بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

خصصت محافظة شمال سيناء منطقة " تقسيم الريسة الجديد "، للأهالى بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى بحى الريسة بالعريش على مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تنفيذ التقسيم لصالح سكان منطقة ميناء العريش التى تشهد أعمال تطوير وتوسعات من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة .

وأشار إلى أن التقسيم يضم 133 قطعة كمرحلة أولي، وقام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان، وجارى توصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتى الانتهاء من البناء.

وأوضح أنه بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا إلى إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتي تصل إلى 60 ألف جنيه في التقسيم او بالبناء علي أراضي يمتلكونها.

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه جارى تسليم الأهالي سكان منطقة توسعات ميناء العريش البحري قطع أراضي سكنية بديلة بتقسيم منطقة الريسة بين مدرستي أحمد شحاتة التجريبية وأحمد صفوت الابتدائية، وذلك بديلاً عن أرض مساكنهم بمحيط الميناء، ويسمح لهم ببناء منازل جديدة بنفس الترخيص السابق وذات المرافق، كما أن المواطنين يقومون بالفعل ببدء تنفيذ المباني الخاصة بهم.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المرشحين، من سكان منطقة توسعات ميناء العريش لتسليمهم قطع اراضى، وتوجيه كافة المرشحين سرعة استكمال المستندات وسداد الرسوم المطلوبة خلال أسبوعين من الإعلان.

وسبق أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن بدل السكن الذى تم إقراره لسكان حى الميناء للغرفة 40 ألف جنيه والمطبخ والحمام غرفة، وتم إرسال المبالغ الخاصة ببدل السكن للبنك بما يقارب الـ14 مليون جنيه ليقوم المواطن بالصرف مباشرة بالبطاقة الشخصية والتسهيل الآخر فى بدل السكن لا ينظر لمساحة الغرفة لكن لعددها وعند تقدير هيئة المساحة سيتم مراعاة المساحات المختلفة وتقدير هيئة المساحة سيتم بسعر اليوم.

وتتسابق الجهود على ساحل مدينة العريش تطوير ميناء العريش البحرى، الذى بدأ مرفأ صيد بسيط ويجرى الآن تطويره ليصبح أحد أهم الموانئ العالمية على شاطئ المتوسط.

ويقع الميناء على الساحل الشمالى لمدينة العريش على شاطئ البحر المتوسط فى شمال سيناء، ويعتبر بوابة التصدير للمنتجات السيناوية والخامات التعدينية إلى الأسواق الخارجية فى دول البحر المتوسط وغيرها كما يستقبل سفن الصيد الصغيرة والسفن الواردة من البضائع العامة.

وميناء العريش البحرى يمثل ميزة اقتصادية جديدة لجهود التنمية على أرض سيناء، نظرًا لموقعه الجغرافى المتوسط الذى يجعله أقصر همزة وصل بين جنوب البحر المتوسط وشماله.

وتشمل مراحل تطويره إنشاء أرصفة جديدة وساحات تخزين وأعمال تكريك، وإنشاء رصيف بحرى بطول 250 مترًا، وإنشاء رصيف بحرى آخر بطول 915 مترًا، وحاجز أمواج شرقى جديد بطول 250 مترًا، وإجمالى طول الأرصفة بالميناء يبلغ 1165 مترًا، بالإضافة إلى الرصيف الحالى بطول 242 مترًا وأعمال إكمال الحاجز القديم.

وأضاف أن عملية التطوير تتضمن أعمال تكريك وتعميق حوض الميناء من عمق 7 مترًا إلى 12 مترًا، وتوسيع الممر الملاحى لدخول وخروج السفن من 9 مترًا إلى 13 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء جدران الحماية الجديدة للميناء بطول 8000 متر.