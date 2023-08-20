تفاصيل إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج فى الإسكندرية (إنفوجراف)

كشفت محافظة الإسكندرية، عن مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطنى الإسكندرية.



تفاصيل إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بالإسكندرية

ونستعرض أبرز المعلومات عن إقامة السوق الدائم لأول مرة فى قرى بهيج:

1. السوق يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذ حاليا بقرى برج العرب.

2. مشروع إقامة السوق الدائم يأتى بإجمالى تكلفة نحو 17.5 مليون جنيه

3. المشروع عبارة عن إنشاء سوق حضاري متكامل ليخدم جميع أهالى قري برج العرب

4. من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع شهر نوفمبر المقبل

5. بلغت نسبة الإنجاز فى المشروع حتى الآن 30%

6. السوق يقام على مساحة 2500 متر

7. يضم المشروع إنشاء 31 محلًا للباعة الجائلين للقضاء على العشوائية

8. يضم المشروع إنشاء مسجد ومبني إدارى

9.المشروع يعد استكمالا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، بعد السوق الحضارى بمحطة مصر.

10. السوق يخدم أهالى مدينة برج العرب القديمة والجديدة .