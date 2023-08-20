تعرف على طريقة التقدم لشغل وظيفة من خلال وزارة العمل

كتبت آية دعبس

تعلن وزارة العمل، كل 15 يوما نشرة للتوظيف دورية، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتوفر تلك النشرة الالآف من فرص العمل، لذا يقدم "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير كيفية التقدم لشغل إحدى وظائف تلك النشرات الدورية.

على من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه:

1- التوجه إلى مقر وزارة العمل، 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر.

ت/ 22403571 – 22609334.

2- المديريات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

3- مكاتب العمل التابعة للمديريات.

4- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة: www.manpower.gov.eg

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجارى.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل متوفرة فى محافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد.

وفي تخصصات: أخصائي تمويل، وخدمة عملاء، ومهندسين جودة وميكانيكا، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وموظفي سوشسيال ميديا، وفني صيانة ميكانيكا، ومسئولى ائتمان وتخصصات أخرى.