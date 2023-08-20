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تعرف على حركة الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:03 ص
تعرف على حركة الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 21 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من صباح أمس السبت ويستمر فى استقبالها حتى الجمعة المقبل.
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
 وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 21 رحلة طيران بينها 5رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من بلجيكا، و3 رحلات من دولة بولندا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا ، ورحلتين داخليتين، و4 رحلات  من ألمانيا. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى اليوم الجمعة المقبل 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.
 
 
 

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