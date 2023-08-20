تجديد حبس موظف بتهمة سرقة مبلغ مالى من محل عمله بالقاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله في القاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله ، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته hعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.