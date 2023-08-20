تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر فى البطولة العربية الأفريقية للبرمجة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد رمضان سعدى مستشار لجنة الأنشطة العلمية، والتكنولوجية بالجامعة، صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، للتصفيات النهائية فى المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، وذلك لتمثيل مصر فى البطولة العربية الإفريقية فى البرمجة لشباب الجامعات.

وشارك فى فعاليات المسابقة حوالى 7500 طالب بعدد 2500 فريق من عدد 70 جامعة، من الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا، وضم الفريق الأول بجامعة الأقصر كل من: "أحمد يحيى بلال، وهيثم عمر حسن، ويوسف جمال علي"، أما الفريق الثانى Dragons Infinity XOR فضم كل من: "محمود أحمد خليل، مصطفى أحمد الجيلانى، أحمد ناجح عباس"، ومدربين الفرق وهم كل من: "محمد أحمد محمد ابراهيم، ومحمود أحمد عبدالله".

وهنىء رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالمسابقة، بمناسبة تفوقهم وتأهلهم للتصفيات النهائية، ممثلين دولتهم، فى تلك البطولة، مؤكدًا أن أبناء الجامعة هم نماذج مشرفة دائمًا، فى جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موجهًا بتلبية كافة متطلبات الفريقين؛ بمايحفزهم لتحقيق أفضل نتائج، وإحراز مراكز متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد رمضان سعدى مستشار لجنة الأنشطة العلمية والتكنولوجية بالجامعة، أن جامعة الأقصر شاركت بـ 15 فريقًا، تأهل منهم 3 فرق فى التصفيات النهائية، التى أقيمت يوم السبت، وصعد منهم فريقان، مؤكداً أن ما حققه أبناء جامعة الأقصر من نتائج مشرفة بالمسابقة، يعد خطوة مهمة تنسب للجامعة، فى مقابل مشاركة بعض الجامعات بـ70 فريقاً، وأوضح دكتور وائل محمد، مدير رعاية الشباب بالجامعة، أن ادارة رعاية الشباب قدمت كافة التسهيلات اللازمة لأبنائنا الطلاب، فضلًا عن توفير قاعات التدريب، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور حمد حسين رئيس الجامعة.